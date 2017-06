Barcellona, il futuro di Deulofeu dopo gli Europei

BARCELLONA - Se arrivare a Marco Verratti è tutt'altro che semplice, anche la prima alternativa al centrocampista del Psg, il brasiliano Paulinho, rischia di diventare un obiettivo impossibile. Secondo "Sport", il Guangzhou Evergrande non intende privarsi del 28enne centrocampista, ritenuto fondamentale dall'allenatore Scolari specie in vista dei quarti della Champions League asiatica, e per questo la società cinese si è rimessa ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Barcellona potrebbe presentare una prima offerta da 20 milioni per poi magari salire a 25, poi toccherà a Paulinho mettere pressione al Guangzhou per favorirne la cessione coi blaugrana che potrebbero inserire nella trattativa un'amichevole da giocare in Cina.

Sempre più lontano dal Camp Nou Arda Turan, ricercatissimo in patria. Il quotidiano "Miliyet" parla di una proposta da 30 milioni da parte del Besiktas, che a differenza di Arsenal e Inter - altri club sulle sue tracce - gli garantirebbe il palcoscenico della Champions. Per Turan contratto da cinque milioni di euro netti a stagione. Sul giocatore anche Galatasaray e Fenerbahce, che però difficilmente arriveranno a eguagliare la proposta del Besiktas.

Settimana chiave, infine, sul fronte Deulofeu visto che venerdì scade l'opzione di 'recompra' che consentirebbe al Barcellona di riprendersi il giocatore dall'Everton per appena 12 milioni di euro. Tutto lascia pensare che i blaugrana eserciteranno il riscatto ma non è detto che Deulofeu poi rimanga in Catalogna: il giocatore stesso vorrebbe prolungare la sua esperienza al Milan dove avrebbe un posto da titolare nell'anno che porta ai Mondiali ma se ne riparlerà dopo la fine dell'Europeo Under 21. Sull'esterno spagnolo anche la Roma che lo considera il sostituto ideale di Salah.