Calciomercato Lazio, spunta Ingvartsen

ROMA - Avanti la torre. Ecco un nome nuovo per l’attacco della Lazio; si tratta di Marcus Ingvartsen, centravanti del Nordsjelland e della Danimarca Under 21. Gli indizi corrispondono, perché la società biancoceleste in realtà cercava una prima punta forte nel gioco aereo e con caratteristiche diverse da Immobile. Ingvartsen, soprannominato l’Inzaghi di Danimarca, forse per il senso del gol e l’opportunismo sotto rete. Dal punto di vista fisico, ha caratteristiche totalmente diverse da Pippo. E’ un uomo d’area, con movenze eleganti e controllo di palla straordinario per un centravanti alto quasi un metro e 90. Per fisico e tecnica, potrebbe essere paragonato a Schick, il ceco della Samp appena preso dalla Juve, rispetto a cui tiene meglio l’area di rigore e colpisce di testa. Non a caso era seguito dal club bianconero nello scorso autunno.

LA SCHEDA - Ingvartsen sa partire da lontano, ha un bel cambio di passo che gli permette di andare via in dribbling e puntare la porta, è un mancino e anche questa caratteristica può aver fatto breccia nei pensieri del ds Tare. Classe ‘96, è esploso negli ultimi mesi e non solo perché ha segnato 9 gol in 12 presenze con la Danimarca Under 21. Ha il contratto in scadenza nel 2019, la Lazio lo può prendere ad una cifra ragionevole (4-5 milioni?) a patto di non perdere altro tempo, considerando la concorrenza.

