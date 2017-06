Morata interrompe la luna di miele: c'è lo United

ROMA - Un salto a Madrid per cercare di chiudere prima possibile il trasferimento al Manchester United. Secondo il sito del quotidiano madrileno "AS", Alvaro Morata ha interrotto la luna di miele con la moglie Alice Campello (che lo attende a Ibiza) per avere aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare l'ex Juventus alla corte di Jose' Mourinho, il tecnico che lo ha fatto debuttare con la maglia del Real nel dicembre del 2010. L'accordo tra il giocatore e i "red devils" e' stato gia' trovato, non ancora quello tra i due club con il ManUtd che e' arrivato a offrire 74 milioni e i "blancos" che ne chiederebbero non meno di 85. Il Real non ha fretta anche perche' l'8 agosto c'e' la Supercoppa europea a Skopje proprio contro lo United, mentre l'obiettivo di Morata e' presentarsi l'8 luglio a Manchester per iniziare il pre-campionato agli ordini dello "special one".

