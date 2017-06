In Francia: «Offerta al Lione, Gonalons ha detto sì alla Roma»

ROMA - Maxime Gonalons ha scelto la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il centrocampista del Lione sarà il prossimo colpo di Monchi. Il giocatore francese - riporta RMC Sport - ha deciso la sua prossima destinazione.

L'INCONTRO - Ieri pomeriggio il direttore sportivo Monchi e l'agente del giocatore, Frederic Guerra, si sono incontrati e hanno trovato l'accordo. Nel frattempo, la Roma ha presentato l'offerta al club francese e trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni. Certo è che il contratto di Gonalons è in scadenza per giugno 2018 quindi l'investimento che dovrà fare la Roma non sarà eccessivo. Il destino di Gonalons è italiano visto che il centrocampista francese era stato vicino a vestire la maglia del Napoli e un obiettivo della Lazio.

