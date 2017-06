Dall'Argentina: «La Juve ha chiuso per Colidio»

Juventus, Alex Sandro al Chelsea: i social si scatenano BUENOS AIRES - Dopo Bentancur, un altro gioiello del vivaio del Boca Juniors è molto vicino al trasferimento alla Juventus e, secondo quanto riporta la stampa argentina, l'affare è stato già chiuso. Si chiama Facundo Colidio ma a Buenos Aires è conosciuto con un soprannome che scalderà il cuore dei tifosi juventini: 'la joya'.

CLASSE 2000 - Colidio gioca nelle giovanili del Boca, è un attaccante classe 2000 che è già stato convocato in nazionale under-15 e under-17, con la quale ha anche segnato una doppietta contro il Perù. Ieri il quotidiano argentino 'Olé' aveva riportato che la Juventus ha compiuto i primi passi per assicurarsi la giovane promessa, ma oggi il notiziario 'SportsCenter' di ESPN ha annunciato che il club di Torino avrebbe già chiuso l'affare.

Dani Alves saluta la Juve e punge Marotta: «Non gioco per soldi»

L'AFFARE - Il contratto del giocatore sarebbe scaduto nel 2019, ma la Juventus avrebbe chiuso per la cessione a titolo definitivo in cambio di una cifra vicina ai 9 milioni di euro, dei quali la prima metà arriverebbe subito e l'altra al suo debutto in Serie A. Sono cifre record per un giocatore che non ha ancora mai giocato con la prima squadra del suo club.