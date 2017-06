Calciomercato, dall'Uruguay: «Milan, interessa De la Cruz»

Per la testata "Futbol", il giovane centrocampista uruguaiano, capitano della sua nazionale ai Mondiali U-20, sarebbe preso dai rossoneri e mandato in prestito

ROMA - Il nome nuovo per il Milan è Nicolas De la Cruz, giovane uruguaiano e capitano della nazionale di categoria sconfitta ai rigori nella finale per il terzo posto dall'Italia ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud. A scriverlo, in Uruguay, è la testata Futbol, che riporta di un forte interesse dei rossoneri per il centrocampista offensivo, calciatore rapido e dotato di ottime doti balistiche. Donnarumma hackerato: ironia social con l'hashtag #Hackerumma

PRIMA IN PRESTITO - Osservato con attenzione già dal Barcellona nei mesi scorsi, il ragazzo classe 1997 (ha compiuto 20 anni l'uno giugno) gioca in patria, nel Liverpool Montevideo, ma avrebbe già comunicato di non voler fare ritorno al suo club. Stando alle voci di Futbol, il Milan vorrebbe fare leva sulla volontà di De la Cruz per acquistarlo e lasciarlo in prestito, almeno una stagione, agli argentini del River Plate.