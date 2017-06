Calciomercato Inter: «Su Gabigol c'è lo Stoccarda»

MILANO - Gabigol nel mirino dello Stoccarda. E' quanto riportato dal sito della rivista tedesca "Kicker", secondo la quale lo Stoccarda vorrebbe "dare al calciatore 20enne la possibilità di tornare ai precedenti livelli, con la propria maglia". Il brasiliano dell'Inter quindi potrebbe avere un futuro nell'orbita della Bundesliga: peraltro il direttore sportivo dello Stoccarda, Schindelmeiser, a suo tempo aveva accarezzato l'idea di portare Barbosa all'Hoffenheim. In questa sessione di mercato, peraltro, Gabigol potrebbe passare in prestito in un nuovo club dove trovare continuità di gioco e di rendimento. E così lo Stoccarda si è fatto avanti. Tutto ora dipende dagli eventuali gradimenti del giocatore e del club nerazzurro.

CALCIOMERCATO

TUTTO SULL'INTER