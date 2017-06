Calciomercato, Milan: è quasi fatta per Conti

MILANO - Quasi tre ore di incontro, ma anche se le distanze tra Atalanta e Milan si sono ridotte quasi del tutto, Conti non può ancora essere considerato un giocatore rossonero. Ma lunedì un nuovo incontro sancirà il passaggio alla società rossonera. Inizialmente, il club nerazzurro era assai rigido, ma davanti al pressing del terzino e del suo procuratore (nessuno dei due era presente all'incontro) ha dato la disponibilità alla cessione.

Tutto sul calciomercato

Milan, con Fabio Borini arriva anche la bella Erin Alle sue cifre, però. Così, se la richiesta iniziale era stata di ben 30 milioni di euro, poi c'è stato un piccolo sconto fino a quota 24-25. Lì però gli orobici si sono fermati. Mentre il Milan, che ne aveva inizialmente messi sul tavolo 17-18, ha rilanciato fino a 22-23. Era quella la distanza ancora da colmare, insieme all'intesa sulle modalità di pagamento. Si sta lavorando, ieri sono stati direttamente Fassone e Percassi a trattare, su una serie di soluzioni, come la rinuncia, da parte del Diavolo, alla percentuale (30%) sulla rivendita di Petagna, in alternativa possibile l'ins rimento di una contropartita tecnica da pescare tra i giovani di maggiore prospettiva del vivaio rossonero. Conti, invece, ha già sistemato tutto: appena avrà il via libera firmerà un quinquennale da due milioni a stagione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio