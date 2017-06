Juventus-Danilo: sì a 20 milioni

TORINO - Juve-Danilo, il contatto. I bianconeri fanno davvero sul serio per il terzino brasiliano del Real Madrid. Lo conferma l'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Milano tra il direttore sportivo, Fabio Paratici, e l'intermediario che si occupa della trattativa. Obiettivo: definire i contorni dell'operazione e stabilire le modalità per portare l'assalto al club spagnolo. I dirigenti bianconeri hanno già delineato la rotta: l'intenzione è di offrire 15 milioni più bonus per convincere i campioni d'Europa. È questa una base di partenza, il primo passo. Sembra necessario uno sforzo in più per tagliare il traguardo. Le intenzioni juventine appaiono chiare; c'è però da trovare l'intesa con le merengues che partono da una valutazione di 30 milioni. Troppo, secondo la Juve, che punta ad abbassare la cifra dell'esborso.

