Calciomercato Lazio, ora è ufficiale: Marusic ha firmato

ROMA - Ora è ufficiale. Adam Marusic è un giocatore della Lazio. Il montenegrino ha sottoscritto un contratto di 5 anni. Esterno classe 1992, il giocatore ha sostenuto ieri le visite mediche presso la Clinica Paideia.

ARRIVA ANCHE LA SEXY TINA - FOTO

Lady Marusic fa già impazzire i tifosi della Lazio

IL COMUNICATO - Ecco la sua scheda sul sito del club biancoceleste: "Versatilità tattica e dinamismo. Esterno a tutta fascia. Adam Marusic, non un semplice terzino. Nato a Belgrado, il nazionale montenegrino cresce calcisticamente in tre club della capitale serba: inizia nel Partizan, prosegue nel Teleoptik ed esordisce, infine, tra i professionisti nel Vozdovac. Dopo aver collezionato con quest'ultimo club 89 presenze e 15 reti, Marusic si trasferisce al Kortrijk approdando nella Pro League, massima serie belga. Il 27 marzo del 2015 Marusic esordisce con la Nazionale montenegrina, in occasione del match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2016 disputato contro la Russia: da quel giorno il classe '92 ha raccolto 15 presenze con la selezione del Montenegro. Due stagioni nella squadra di Courtrai per strappare l'attenzione dell'Oostende. Sempre in Belgio, sempre costante. Nelle ultime tre stagioni disputate in Pro League, Marusic ha totalizzato 114 presenze e 16 reti affermando anche le sue doti realizzative".