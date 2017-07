Calciomercato Atalanta, Percassi: «Conti? Vuole solo il Milan»

Il presidente: «La sua volontà è trasferirsi in rossonero. Stiamo lavorando per trovare l'accordo, a breve si può chiudere»

BERGAMO -"Conti? La volontà del ragazzo è quella di andare via. E di andare al Milan". Così, ai microfoni di Sky, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi fa il punto sul mercato dei bergamaschi: "Ora stiamo lavorando e vediamo se riusciremo a completare gli accordi. Al momento stiamo ragionando per portare a termine il tutto. Ed è probabile che si possa chiudere nel corso della prossima settimana. Il mercato? Pensiamo di avere allestito una squadra interessante e importante: è da scoprire ma i nostri responsabili mi danno garanzie. Ora si tratta di completare la rosa con una o due pedine. Foket? E' saltato. Stiamo guardando in giro: abbiamo le idee chiare su dove e come intervenire".

