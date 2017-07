Calciomercato Pescara, Zeman vuole Tumminello

PESCARA - L'operazione Simone Ganz si è complicata per il Pescara. Sull'attaccante 23enne della Juventus, in prestito all'Hellas Verona nell'ultima stagione, è piombato prepotentemente il Palermo. Gli abruzzesi ora hanno una concorrente da dover battere. Intanto, in entrata si torna a parlare anche di Roberto Insigne che sta valutando diverse proposte, ma considera Pescara la prima scelta. Fortemente richiesto da Zeman Marco Tumminello: la Roma, per farlo partire, aspetta il via libera di Di Francesco.

