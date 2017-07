Calciomercato Juventus, in Francia: «Aurier a Torino: nuovi contatti»

Il sito francese "Footmercato" parla di un viaggio in Italia del terzino destro per trovare un possibile accordo con la dirigenza Juve

ROMA - Serge Aurier continua ad essere un obiettivo della Juventus, secondo quanto scrivono in Francia, parlando addirittura di un incontro oggi a Torino tra il terzino destro del Psg ed alcuni esponenti della dirigenza bianconera. Secondo il sito Footmercato, l'esterno ivoriano (ma comunitario, poiché dotato anche di passaporto francese) sarebbe arrivato in Italia per trovare un possibile accordo in merito al suo trasferimento in Serie A.

FASCIA NUOVA - Il calciatore classe 1992, che ha giocato sempre in Francia (prima al Lens e poi al Tolosa), andrebbe a colmare la lacuna creatasi sulla destra dopo la partenza di Dani Alves, ed in generale per la "rivoluzione" che potrebbe stravolgere le fasce laterali bianconere in questo calciomercato.

