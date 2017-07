Real Madrid, doppio addio: Pepe-Besiktas, Coentrao allo Sporting

MADRID - Colonna difensiva del Real Madrid per un decennio, Kepler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe, saluta la Spagna e si trasferisce ad Istanbul, sponda Besiktas, campione di Turchia da due anni consecutivi. Il 34enne difensore brasiliano naturalizzato portoghese ha già sostenuto le visite mediche e avrebbe firmato un contratto per due stagioni grazie al quale guadagnerà circa 4,5 milioni di euro all'anno. Nella prossima stagione, il campione d'Europa potrebbe trovare da avversari gli ex compagni del Real in Champions League. "Spero di onorare i tifosi con il mio lavoro, la mia dedizione e il mio amore", ha detto in conferenza stampa il difensore centrale portoghese, che ieri, al suo arrivo a Istanbul, era già stato accolto con entusiasmo all'aeroporto.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

COENTRAO ADDIO - Dopo Pepe, un altro difensore del Real Madrid lascia il club merengue: si tratta di Fabio Coentrao, che fa ritorno a Lisbona ma non al Benfica, dove fu prelevato nel 2011, bensì nel club rivale dello Sporting. Lo hanno annunciato il 29enne difensore portoghese e i due club interessati, precisando che la formula scelta è il prestito fino al 30 giugno 2018. Nella stagione 2015/'16, Coentrao era già stato in prestito al Monaco. Lo scorso anno era poi rientrato a Madrid trovando però pochissimo spazio nell'undici di Zidane.

LE NEWS SUL CALCIO ESTERO