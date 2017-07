Roma su Wendell: lo dicono in Brasile

ROMA - La Roma prova a stringere per il brasiliano Wendell, terzino sinistro del Bayer Leverkusen. La notizia arriva dal Brasile, più esattamente da Globoesporte. Dopo che l'Inter - altro club interessato al giocatore - si è tirata indietro, resta soltanto la Roma in corsa per l'esterno 23enne. A smorzare l'entusiasmo dei tifosi giallorossi ci ha pensato lo stesso Globoesporte che ha rivelato come il calciatore sia più propenso a restare in Germania. Nella testa di Monchi Wendell sarebbe il sostituto di Emerson Palmieri, attualmente ai box per infortunio al ginocchio. Wendell con il Leverkusen ha un contratto fino al giugno del 2021. Nella scorsa stagione il brasiliano ha disputato 38 partite fra Champions, Bundesliga e Coppa di Germania realizzando anche due reti.

