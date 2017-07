Milan, Andrea Conti supera le visite mediche

ROMA - Rientrato dalle vacanze per l'occasione, Andrea Conti ha effettuato oggi le visite mediche a Milanello presso la clinica La Madonnina. Quattro ore di controlli per il nuovo difensore del Milan, che ha lasciato l'Atalanta per diventare il settimo volto nuovo della campagna rossonera.

LE VISITE - Ieri pomeriggio Conti ha effettuato i primi test sul campo d'allenamento, dopo aver interrotto le proprie vacanze estive (a Ibiza) per poter formalizzare la cessione effettuando i consueti riti.

Today Andrea #Conti was at Milanello for the first time: watch how his afternoon unfolded! pic.twitter.com/37EKdoeVZj