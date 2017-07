Inter, il PSG spara alto per Aurier: servono 25 milioni

MILANO - Martedì pomeriggio Sabatini e Ausilio hanno incontrato nella sede dell'Inter l'agente di Serge Aurier e l'intermediario Vincenzo Morabito per sondare la situazione del terzino destro.



RICHIESTA ELEVATA - L'ivoriano piace a Spalletti e Ausilio, ma non convince ancora Sabatini, soprattutto per i 25 milioni di euro che il PSG ha chiesto per la sua cessione: forse troppi per un giocatore che dal punto di vista comportamentale ha lasciato sempre un po' a desiderare. Aurier chiede un ingaggio di almeno 2,5 milioni di euro a stagione (è un classe '92, extracomunitario), ma è il prezzo del cartellino a non convincere l'Inter: è probabile che la prossima settimana arrivi una decisione definitiva.





Davide Russo de Cerame