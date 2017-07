Calciomercato Inter, Tete a un passo dal Lione

MILANO - Secondo quanto scritto in Francia, Kenny Tete sarà un giocatore del Lione: il terzino destro sta già effettuando le visite mediche per il club francese e firmerà un contratto di quattro anni.



SONDATO DALL'INTER - Nelle scorse settimane la dirigenza dell'Inter aveva incontrato Mino Raiola e l'agente aveva proposto proprio l'olandese dell'Ajax, uno dei tanti giocatori sotto la sua procura: Ausilio però non era rimasto impressionato da questo ragazzo classe '95, che ha quindi preferito trovare un'alternativa al campionato italiano. Nelle prossime ore Tete si legherà quindi al Lione per le prossime quattro stagioni.



Davide Russo de Cerame