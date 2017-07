Calciomercato Inter, in Cile: «Medel firma col Tigres»

ROMA - Gary Medel è praticamente un calciatore del Tigres UANL. Lo scrive in Cile, patria del calciatore dell'Inter, la testata El Mercurio, collocando già a domani la possibile firma del giocatore nerazzurro per l'inizio della sua nuova avventura, dopo le visite mediche e la definizione dei dettagli economici dell'operazione. Inter, terzo giorno della cura Spalletti: continua il lavoro duro

NO BOCA - Il Tigres per Medel ha superato la concorrenza del Boca Juniors, squadra in cui il centrocampista cileno aveva già giocato e in cui sarebbe tornato volentieri. Gli argentini però, per bocca del presidente Angelici, si sono sempre detti impossibilitati ad offrire al calciatore lo stesso lauto contratto percepito all'Inter.

