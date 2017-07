Calciomercato Renate, dall'Inter arriva Mattioli

RENATE – Il Renate ha comunicato di aver acquisito, dall'Inter a titolo temporaneo, il difensore esterno Alessandro Mattioli, classe 1998: "La società A.C. Renate S.r.l, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Mattioli per la stagione sportiva 2017/2018. Difensore esterno nativo di Reggio Emilia, classe 1998, assieme al compagno di squadra Di Gregorio è stato uno dei protagonisti della Primavera Inter campione nazionale. Per lui, già nel giro della Nazionale Under 19, un complessivo di 25 presenze stagionali con una rete all’attivo. Ad Alessandro va un caloroso benvenuto, oltre ai nostri migliori auguri per questa avventura in nerazzurro".

