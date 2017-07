Calciomercato Inter: Perisic-Manchester United, quel "like" a Pogba...

ROMA - Ivan Perisic manda "segnali" social al Manchester United? Così sembrerebbe, a giudicare dalla testimonianza relativa al video postato su Instagram da Paul Pogba, uomo immagine dei Red Devils, in cui si vede il francese salutare e dare idealmente il suo benvenuto al futuro compagno di squadra all'Old Trafford, il centravanti Romelo Lukaku. Inter 2017/18: la probabile nuova terza maglia sorprende tutti

SEGNALE? - E tra i tanti "like" a ridosso delle immagini postate dall'ex juventino Pogba spicca, appunto, più rilevante degli altri, quello del calciatore croato dell'Inter. Non è un mistero, d'altronde, che Mourinho voglia Perisic allo United. Ma al club di Manchester, dai nerazzurri di Suning, è arrivato forte il messaggio che non si fanno sconti per il giocatore.

