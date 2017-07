Casting Milan, Belotti è il favorito per l'attacco

MILANO - Sempre più Gallo, anche se non sarà certo l’unico nel «pollaio» rossonero. Il Milan sta puntando con decisione il centravanti della Nazionale per completare l’intera squadra acquistata finora nel mercato estivo. Andrea Belotti attende di avere un contatto diretto con il presidente Urbano Cairo che dovrebbe presentarsi, in tempi brevi, a Bormio per confrontarsi con il suo attaccante. Per quanto riguarda il Milan la situazione appare abbastanza chiara: partendo dal presupposto che il numero uno granata sarebbe disposto a disposto a limare in maniera sostanziale la clausola rescissoria iniziale di 100 milioni di euro, c’è la possibilità che si raggiunga un accordo che soddisferebbe entrambe le parti. Casa Milan è pronto ad offrire 50 milioni di euro in contanti con l’aggiunta della doppia contropartita tecnica Niang e Paletta (20 milioni). Cairo pretende almeno 60 milioni cash. Non sembra così complicato poter trovare l’accordo. Inter, Juventus, Milan: non solo Bonucci, chi ha indossato la maglia delle tre grandi?

FOTO: SPUNTA LA TERZA MAGLIA

AUBAMEYANG - L’ad Fassone, dopo aver perfezionato gli ingaggi di Biglia e Bonucci, è giunto nella tarda nottata di ieri a Guangzhou dove ha raggiunto Mirabelli che è a seguito del Milan in tournée. Martedì è in programma la sfida contro il Borussia Dortmund e i due dirigenti rossoneri incontreranno i colleghi tedeschi per avviare concretamente la trattativa per l’ex-milanista che il Borussia valuta almeno 70-80 milioni di euro. In tal senso è da segnalare che dall’Inghilterra (The Mirror) sono convinti che il Chelsea starebbe per acquistare Pierre- Emerick AubameyanG per una somma di poco superiore a 74 milioni di euro. Il «derby » di mercato per il nuovo attaccante del Milan sembra essersi ristretto, quindi, alla sfida Belotti-Aubameyang che dovrebbe risolversi in tempi brevi con il torinista che sembra favorito.

