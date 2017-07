Fiorentina: striscione dei tifosi contro Bernardeschi alla Juventus

ROMA - Uno striscione contro Federico Bernardeschi è stato esposto questa notte da un gruppo di tifosi della Fiorentina sui cancelli dello stadio Artemio Franchi: «A chi non piacerebbe sputarti in faccia. Bernardeschi gobbo di m***a». La scritta è a firma Curva Fiesole, la parte più calda del tifo fiorentino.

FUTURO JUVE - Il gioiello 23enne da tempo ha dichiarato, tramite il proprio procuratore, di non voler rinnovare il contratto con i viola, avendo deciso di cedere alle lusinghe della Juventus; Marotta intanto sta continuando a limare i dettagli con la dirigenza della Fiorentina, mentre l’attaccante ha ottenuto di spostare le vacanze fino a giovedì, giorno in cui i bianconeri voleranno in tournée negli Usa.

