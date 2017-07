Calciomercato Lazio, è ufficiale: Germoni al Parma

Altro giro in prestito per il terzino cresciuto nel settore giovanile di Formello

ROMA - La Lazio ha ceduto Germoni al Parma. Il trasferimento in prestito è ufficiale: inserito anche il diritto di opzione e contro-opzione a favore dei biancocelesti. L'esterno è cresciuto nel settore giovanile di Formello e l'anno scorso si è fatto le ossa nella Ternana, collezionando 29 presenze in campionato. Adesso un altro giro in Serie B per crescere.

Luca #Germoni è un calciatore del Parma!

Leggi il comunicato ? https://t.co/tl0nuMdnQj pic.twitter.com/i2y8Izlu6e — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 17 luglio 2017

