Roma, preso Defrel: c'è l'accordo con il Sassuolo

In corso le firme con il Sassuolo, l’attaccante in partenza per gli States si unirà alla nuova squadra

ROMA - Gregoire Defrel è un giocatore della Roma. La trattativa si sta chiudendo in questi minuti mentre i due club si parlano tra Italia e Stati Uniti per le ultime firme. I dettagli dell’intesa emergeranno di qui a poco, è una operazione da circa 20 milioni più bonus per la Roma. Defrel è l’attaccante che voleva Di Francesco e che Monchi ha trattato nell’ultimo mese con una serie di incontro intessuti tra l’ad e il ds neroverdi, Carnevali e Angelozzi, e il manager del giocatore Giampiero Pocetta. Defrel si unirà a Boston dalla sua nuova squadra.

MAHREZ - Dopo aver definito l’affare Defrel, la Roma ora lancerà l’assalto a Mahrez, anche lui del '91 e anche lui mancino. E però molto più costoso, sia per il prezzo del cartellino imposto dal Leicester (partito da una richiesta di 50 milioni) sia per lo stipendio da 100.000 sterline a settimana, che convertiti in euro al netto fanno circa 4,5 milioni a stagione. Dall'Inghilterra sono sicuri che Mahrez, stimolato dall'idea di raggiungere la Roma e di riprovare l'atmosfera della Champions League, sia disposto a ridursi lo stipendio di almeno il 30 per cento. E questo renderebbe più facile il lavoro di Monchi. Curiosamente Mahrez, che è algerino, prenderebbe il posto di un altro nordafricano, l'egiziano Salah. Ma ora va convinto il Leicester che già l'estate scorsa, dopo il campionato conquistato con Ranieri, decise di resistere a tutte le proposte per il suo talento più luccicante.

MAHREZ SCONTENTO AL LEICESTER