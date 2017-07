Il centrocampista arriva in biancoceleste a parametro zero, sarà il vice Lucas Leiva

ROMA - Sorridente e pronto per la nuova avventura con Lazio. Mattinata di visite per Davide Di Gennaro, arrivato alla clinica Paideia intorno alle 7.45 (in anticipo rispetto a quanto stabilito ieri). Ad accoglierlo i medici biancocelesti arrivati qualche minuto prima.

TIFOSI - Fuori dalla clinica due piccoli tifosi ad aspettarlo per autografi e selfie. Insieme a loro la mamma: " Lazio, visite mediche per Di Gennaro Il padre tifa Roma e non sarebbe mai venuto, mi è toccato a me". Sorridente la signora, nonostante l'alzataccia: "Dovremo venire qui altre volte o sarà l'ultima?". Probabilmente ci saranno altri arrivi in casa Lazio, che dopo aver sistemato il centrocampo ora cerca un vice Strakosha e un esterno d'attacco per sostituire Keita, sempre più lontano dal club dopo il tweet di ieri.

L'AFFARE - Dopo quelli di Marusic e Lucas Leiva, Di Gennaro è il terzo acquisto della nuova Lazio. L'ex centrocampista del Cagliari arriva a parametro zero e sarà il vice Lucas: sulla carta è stato preso per sostituire Cataldi passato al Benevento. Voglia di riscatto per il centrocampista cresciuto nel Milan, che da marzo in poi non ha più giocato perché non ha rinnovato il contratto con il Cagliari. In giornata il giocatore partirà per Auronzo di Cadore dove raggiungerà la squadra. Di Gennaro volta pagina, pronto per la Lazio.

