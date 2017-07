Torino, Cairo: «Non voglio vendere Belotti e non ho sentito il Milan»

TORINO - «Noi vogliamo tenere tutti i nostri giocatori, non so se ce la faremo ma questo è il nostro obiettivo». Parola di Urbano Cairo che ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato della questione Belotti che sta tenendo banco sul mercato. «Se Belotti vuole andare al Milan? Non so se me lo dirà. E' un tema chiaro: lui ha una clausola da 100 milioni che vale solo per l'estero. Vedremo che succederà. Se Belotti resterà al Toro ancora un anno sarebbe una cosa buona per lui e per noi. Magari potrebbe fare una grande stagione in ottica mondiale. Lui può restare tranquillamente al Toro, io spero che resti e mi auguro che voglia farlo anche lui. Se ho sentito il Milan? Assolutamente no, mai», ha detto il numero uno del club granata che prima dell'amichevole ha stretto velocemente la mano al giocatore.

«NON SERVE PARLARE CON IL GIOCATORE» - «Quanto vale Belotti a prescindere dalla clausola? Io non voglio vendere il giocatore e lui ha una clausola da 100 milioni, non facciamo cifre perché non mi interessano. Però io voglio tenerlo almeno per un altro anno ancora. Poi se qualcuno dall'estero arriva e mette sul piatto 100 milioni e lui vuole andare, allora alzerò le mani. Non sono venuto in ritiro per parlare con Belotti ma per stare vicino alla squadra e incontrare i tifosi. Il Torino non ha bisogno di vendere Belotti, questo deve essere chiaro. Ovviamente Belotti è un tema caldo e tutti mi chiedono di lui ma io ripeto a tutti che non ho necessità di vendere Andrea. La clausola dal punto di vista tecnico vale per l'estero e non per l'Italia. Se poi anche dall'Italia arriverà quella quotazione da 100 milioni vedremo ma non siamo obbligati a cederlo in Italia. Abbiamo un impegno reciproco, la volontà del giocatore è importante ma non decisiva: Belotti è un calciatore serio e un vero professionista. Ci sono dei contratti firmati da entrambe le parti. L'amore verso il Toro di Belotti c'è e non dobbiamo parlarci per chiarire questa cosa», ha poi concluso Cairo.