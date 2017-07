Juventus, addio difesa a 3? Chi al posto di Bonucci

1 di 7 Successiva

ROMA - La perdita di Leonardo Bonucci può segnare uno spartiacque per la Juventus; non tanto dal punto di vista psicologico o degli equilibri delle forze in Serie A con la voglia di risalita del Milan, quanto soprattutto dal punto di vista tattico. La "BBC" praticamente non esiste più, due dei tre (Barzagli e Chiellini) sono rimasti, è vero, ma la storica difesa a 3 che ha caratterizzato gli ultimi sei anni di dominio nazionale della Juve, dopo i "colpi" ricevuti nella scorsa stagione con l'arrivo del 4-2-3-1, rischia di diventare ormai solo un lontano ricordo (lo dimostra lo schieramento contro il Barcellona).

© ANSA

Ecco allora le alternative interne e i nomi di mercato su cui potrebbe puntare Allegri per sostituire Bonucci nella difesa della Juventus.