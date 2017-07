Inter, solo Martial libera Perisic

NANCHINO - S i va avanti senza fretta, ma con le idee chiare. Dopo il vertice di domenica il messaggio trasmesso dalla proprietà alla dirigenza e a Spalletti è inequivocabile ovvero nascerà un’Inter forte e competitiva anche grazie ad acquisti di spessore. Ieri Ausilio e Sabatini hanno lavorato al telefono tutto il giorno e oggi faranno lo stesso: il primo da Singapore, il secondo da Nanchino. Molti i tavoli... aperti.

PRESTITO MARTIAL - Uno dei nomi che stuzzicano di più è quello del francese dello United. A meno di sorprese, la trattativa può decollare solo in caso di trasferimento di Perisic allo United. Il talento dei Red Devils ieri ha servito un assist nel match contro il Real Madrid e non è distratto, ma il suo nome da un capo all’altro del pianeta rimbalza spesso. Oltre a un’offerta da 50 milioni di euro, per cedere il croato l’Inter vuole il prestito (oneroso, ma... non troppo) con diritto di riscatto (non obbligo) dell’ex Monaco. Per questo lo United ha frenato: Mourinho premeva per uno scambio alla pari (o quasi), ma a queste condizioni si è preso una pausa di riflessione. Perisic sta facendo buon viso a cattivo gioco perché Spalletti non perdona e siccome Ivan non ha la certezza di andar via, meglio non guastare il rapporto.

SCHICK E KEITA - I due giovani della Samp e della Lazio rimangono entrambi nel mirino. Uno non esclude l’altro. Su Schick l’Inter pensa di avere in mano buone carte, di essere in una posizione di vantaggio, ma ieri, in attesa di nuovi esami e del periodo di riposo al quale il ragazzo si sottoporrà, la Samp lo ha tolto dal mercato [...]

