CROTONE - Il Crotone torna alla carica. Come l'anno scorso la dirigenza dei calabresi ha messo nella lista dei desideri Sadiq, attaccante nigeriano che si sta mettendo in luce nel precampionato della Roma. I due club hanno ottimi rapporti (in passato Florenzi è passato da qui per farsi le ossa). Una prima richiesta è già stata formulata per la punta giallorossa. Capitolo Crisetig. C'è un'intesa di massima con il Bologna, ma adesso bisognerà convincere il giocatore, distratto dalle sirene estere.

