Milan, incontro con Jorge Mendes per Diego Costa

Fassone e Mirabelli hanno incontrato in Sardegna il potente procuratore per parlare dell'attaccante spagnolo. La chiecchierata si è però conclusa con un nulla di fatto

ROMA - Un incontro in Sardegna per parlare di Diego Costa. Sarebbe stato questo il motivo del viaggio dell'amministratore delegato del Milan Marco Fassone e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli a casa Mendes. Il potentissimo procuratore dell'attaccante spagnolo (che ha già portato al Milan Andrè Silva) starebbe infatti passando sull'isola qualche giorno di vacanza. Bonucci, le immagini del primo allenamento col Milan Dopo aver visto sfumare Morata, passato dal Real Madrid al Chelsea per 80 milioni di euro, e dopo aver capito la difficoltà di arrivare a giocatori come Aubameyang e Belotti, il 28enne attaccante in rotta con il tecnico dei Blues Antonio Conte avrebbe rappresentato un'ottima alternativa. La chiacchierata fra le due parti non ha però portato gli esiti sperati da Fassone e e Mirabelli e la coppia è tornata a Milano a mani vuote.