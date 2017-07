Calciomercato Udinese, Meret rinnova fino al 2022

UDINE - Rinnovo fino al 2022 per il portiere dell'Udinese Alex Meret. Lo annuncia il club friulano attraverso il seguente comunicato: "Udinese Calcio e Alex Meret comunicano di aver rinnovato oggi il contratto fino al 2022. Il giovane portiere, nato il 22 marzo 1997, è cresciuto calcisticamente all’Udinese dove ha completato tutto il percorso delle formazioni giovanili. Numerose le presenze anche in azzurro, dall’under 16 fino all’under 19. Nella stagione 2016/2017 ha giocato in prestito alla SPAL nella serie cadetta, dove ha disputato 30 partite, oltre a due di Coppa Italia".

