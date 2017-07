Oltre a Paletta, interessano altri profili per sistemare il pacchetto arretrato

GENOVA - Il Genoa ha accesso i riflettori su Milano per ragalare a Juric un rinforzo di esperienza e per sistemare il reparto arretrato, orfano da quest'anno di Burdisso. Oltre al profilo di Paletta (c'è la concorrenza di Torino e Fiorentina), il club ligure sta pensando a Cristian Zapata del Milan e Andrea Ranocchia, rientrato all'Inter dopo l'esperienza in Premier League.



TUTTO SUL CALCIOMERCATO

NANTES-GENOA 0-1: SEGNA NINKOVIC