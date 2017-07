CROTONE - E' molto attivo il Crotone in questa fase di calciomercato. La prossima settimana è quella giusta per ufficializzare il colpo Ajeti dal Torino, inoltre dal Bologna si aspettano buone notizie sul ritorno di Crisetig (ha offerte dall'estero). Capitolo attacco. Dopo averci provato per Iemmello e Sadiq (che comunque resta un obiettivo), i calabresi hanno messo nel mirino il baby Cutrone. Il Milan però potrebbe cederlo all'estero. Sempre via rossoneri è caldo il nome di Crociata.

