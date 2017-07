L'Inter per arrivare ad Aurier offre una contropartita tecnica al PSG

MILANO - Non solo Dalbert, l'Inter è al lavoro per regalare a mister Spalletti anche un terzino destro: da tempo è stato scelto Serge Aurier, ma la prima richiesta del PSG (25 milioni di euro) aveva un po' raffreddato una trattativa che ora pare riaprirsi.



NON SOLO JOAO MARIO - Per arrivare ad Aurier l'Inter si è affidata all'intermediario di mercato Vincenzo Morabito, il quale sta verificando quali giocatori possano interessare al PSG, così da abbassare la valutazione dell'ivoriano. Joao Mario è senza dubbio un profilo che intriga il club francese, ma non è detto che l'Inter voglia privarsene: pagato 45 milioni di euro, bonus inclusi, il classe '93 oggi ha un valore di mercato inferiore. Qualora Sabatini si convincesse a cedere Joao Mario, dovrà esserci un cospicuo conguaglio economico a favore del club nerazzurro. In attesa della valutazione definitiva che possa sbloccare l'eventuale arrivo di Aurier all'Inter, Sabatini sta vagliando il mercato in cerca di un'alternativa sull'out destro.



Davide Russo de Cerame