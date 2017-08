Calciomercato Roma, Mahrez in pugno: stretta finale

BOSTON - Stretta finale. Si rincorrono le voci, le anticipazioni, le retromarce, ma la Roma e Mahrez non possono ancora abbracciarsi. Flirtano a distanza, come nei rapporti virtuali che impazzano sulle app sentimentali, ma devono aspettare prima di conoscersi dal vivo per evitare di rovinare tutto.

Mahrez posa per il Leicester, ma vuole la Roma

SCHERMAGLIE - Atterrando ieri nel primo pomeriggio a Fiumicino, Monchi ha dribblato le telecamere dei cronisti ripetendo un «Non posso parlare, non posso parlare» riferito proprio all’argomento Mahrez. Da Leicester ieri assicuravano che l’accordo fosse ancora distante e lo stesso Monchi esclude chiusure in tempi rapidissimi, mentre dall’Algeria davano lo sbarco a Roma e le visite mediche imminenti. La verità sta nel mezzo. La Roma sa di avere in pugno il rinforzo che cercava e non molla la presa, avendo la certezza che prima o poi in Inghilterra abbasseranno le pretese. E Monchi, che si tiene in contatto con il collega del Leicester Macia (spagnolo ed ex Fiorentina), si augura di partire per la sua Siviglia, il 9 agosto, con il nuovo acquisto a bordo del charter. Costo dell’operazione stimato, 35 milioni di euro con qualche bonus. Alla fine, Mahrez sarà un degno sostituto di Salah anche per il tipo di investimento, il più caro dell’intera gestione americana.