Calciomercato Roma, dalla Francia: «Nuova offerta per Mahrez»

ROMA - La Roma non molla Riyad Mahrez. Secondo l'autorevole rivista francese France Football, l'attaccante esterno del Leicester City rimane in cima alla lista dei desideri di Monchi, che non si sarebbe ancora rassegnato all'idea di rinunciare all'acquisto e che ha ritoccato l'ultima offerta presentata al club inglese: la proposta è salita da 30 a 35 milioni di euro. Calciomercato serie A, gli acquisti e le cessioni di tutte le squadre

Oggi, nella conferenza stampa di presentazione di Cengiz Ünder, Monchi non ha risposto a domande di calciomercato, limitandosi soltanto a escludere l'arrivo di Emre Mor. I tifosi della Roma ed Eusebio Di Francesco aspettano. Intanto, tra le alternative per il ruolo di esterno destro, comincia a farsi più forte la candidatura di Juan Cuadrado della Juventus.