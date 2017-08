Calciomercato Crotone, tutto fatto: arriva Mandragora

Il centrocampista arriva in prestito dalla Juventus: abbandonata la pista Crisetig

CROTONE - Oggi sarà il giorno di Rolando Mandragora a Crotone: il centrocampista arriva in prestito dalla Juventus. I rossoblù hanno vinto la concorrenza di Verona, Genoa e Bologna. Abbandonata quindi la pista che portava a Lorenzo Crisetig, sul quale si è inserita l’Udinese. Capitolo attaccante: in cima alla lista dei desideri del ds Ursino c’è Patrick Cutrone, baby gioiellino del Milan che ha segnato anche a San Siro nel ritorno di Europa League. Montella ha fatto capire di non voler lasciar andare il ragazzo e così il Crotone valuta le alternative: da Davide Luppi del Verona a Marko Mitrovic dello Sønderjyske.

