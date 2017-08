Juve, i dettagli dell'offerta a De Vrij

MILANO - La Juventus pensa a Stefan De Vrij: tre giorni fa il capo degli osservatori Pablo Longoria ha incontrato Alex Kroos, agente dell'olandese, per presentargli una proposta per la prossima stagione, nella speranza che nel frattempo il classe '92 non rinnovi il suo contratto con la Lazio (scadenza giugno 2018).



I DETTAGLI DELL'OFFERTA - Stefan De Vrij attualmente guadagna un milione e 300mila euro, ma non ha ancora risposto alla Lazio che gli ha offerto un nuovo contratto con ingaggio superiore e prolungamento fino al 2022. E' qui che si inserisce la Juventus: c'è stato un primo tentativo per assicurarsi subito De Vrij, ma i 40 milioni di euro richiesti da Lotito per la sua cessione hanno raffreddato Marotta e Paratici che hanno quindi deciso di puntare il difensore centrale per l'anno venturo. La Juventus ha offerto un contratto di 5 anni (quindi dal 2018 fino al 2023) con ingaggio di 2,5 milioni di euro a salire più bonus: De Vrij ci sta pensando, la proposta è allettante, ma non vorrebbe lasciarsi male con la Lazio e i suoi tifosi, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.





Davide Russo de Cerame