Calciomercato Atalanta, Spinazzola non parte per Valencia: dietro c'è la Juventus

L'esterno non parteciperà all'amichevole in Spagna: c'è la regia dei bianconeri

BERGAMO - Dietrofront. Leonardo Spinazzola non partirà in direzione Valencia anche se inizialmente era stato convocato da Gasperini per l'amichevole di lusso. Niente Spagna, la sua avventura a Bergamo sembra al capolinea. Dietro a questo stop c'è la regia della Juventus che conta di portare a Torino l'esterno con un anno d'anticipo rispetto agli accordi iniziali (il passaggio sarebbe dovuto avvenire nell'estate del 2018). Tutti gli indizi vanno in questa direzione: Spinazzola da Allegri, subito. Anche perchè l'Atalanta ha già individuato il sostituto: si tratta di Diego Laxalt, esterno del Genoa.

ATALANTA, UFFICIALE DE ROON