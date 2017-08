Calciomercato Juventus, arriva Matuidi: 15 milioni al Psg

TORINO - È la settimana di Matuidi alla Juve, si attende solo l'ufficialità. Beppe Marotta aveva già tracciato un chiaro identikit, poco oltre la metà di giugno, sul centrocampista che fa al caso dei bianconeri: l'esperienza prima di tutto. E il francese, trent'anni compiuti lo scorso maggio, sbarcherà a Torino per una cifra vicina ai quindici milioni. Higuain al Colosseo per dimenticare il ko in Supercoppa Quella che era nell'aria per rompere gli indugi a proposito dell'acquisto di un centrocampista, pedina obbligata a completamento del reparto. Blaise Matuidi va in scadenza col Paris Saint Germain il prossimo giugno, quindi via a prezzo di saldo con una stagione di anticipo. Sarà il sesto vero acquisto di un'estate in cui la Juve ha guardato perlopiù all'estero. Per la prima di campionato, sabato col Cagliari, i campioni d'Italia potranno già stringere tra le mani il loro rinforzo.

GIOCATORE INTEGRO - La Juventus è pronta ad abbracciare un giocatore che, pure sul piano fisico, garantisce integrità. Matuidi non ha mai avuto gravi infortuni, nei sei anni al Psg, con una continuità allargata anche alle partite di Champions League dove è stato presenza fissa. Marotta ha sempre avuto in testa il profilo del transalpino che, in Nazionale, è arrivato a quasi sessanta partite complessive. Higuain al Colosseo per dimenticare il ko in Supercoppa Neanche a farlo apposta, il numero 14 - da sempre legato a Matuidi nell'esperienza parigina - alla Juve è libero dopo la cessione di Mattiello. Raiola riesce quindi a far muovere un proprio assistito, il centrocampista che finora in stagione - nell'arco di tre partite ufficiali - non è mai partito titolare. Solo spezzoni, e l'idea che fossero gli ultimi giorni per Matuidi nella squadra di Emery.

