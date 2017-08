Calciomercato Milan, è fatta per Kalinic. A breve l'annuncio

MILANO - Nikola Kalinic si avvicina sempre di più al Milan. L'arrivo di Simeone a Firenze e la cessione di Bacca al Villarreal hanno sbloccato la trattativa con la Fiorentina. Tra oggi e domani, potrebbero già esserci le visite mediche e la firma dell'attaccante croato. L'arrivo di Kalinic chiuderà, a meno di ulteriori clamorose sorprese, il sontuoso mercato estivo del Milan che ha visto arrivare in rossonero finora già undici giocatori (escludendo Niang).

TUTTI I COLPI ROSSONERI - Questi i colpi messi a segno finora dal Milan (fra parentesi squadra di provenienza e costo dell'operazione): Musacchio, d (Villarreal, 15 mln); R. Rodriguez, d (Wolfsburg, 18); Kessie, c (Atalanta, 28); Andrè Silva, a (Porto, 38); Borini, a (Sunderland, P); Çalhanoglu, c (Bayer, 21+4); Conti, d (Atalanta, 25); A. Donnarumma, p (Asteras, 1); Bonucci, d (Juventus, 42); Biglia, c (Milan, 17+3).

GRADITO A MONTELLA - In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League, Montella ammette che Kalinic è un «giocatore gradito, funzionale al sistema di gioco del Milan, un attaccante altruista» ma non si sbilancia sulla buona riuscita del trasferimento del centravanti in rossonero. «Forse non è un grandissimo bomber - aggiunge Montella - ma ha segnato anche 20 reti in stagione».

BACCA IN PRESTITO

AUBAMEYANG PROVOCA SUI SOCIAL: «MILAN? VADO ALLA PRO PATRIA»