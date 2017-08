Calciomercato Bari-Juventus: accordo per Marrone

Grosso aspetta l'arrivo del jolly in Puglia

BARI - Si è aperto uno spiraglio per Luca Marrone stanco di aspettare un concreto segnale da parte del Genoa. Il Bari e la Juventus avrebbero trovato l'accordo per l'arrivo del giocatore torinese alla corte di Grosso. Marrone, 27 anni, talento scuola Juve, può agire indifferentemente sia nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa che in quello di centrale difensivo che ha ricoperto la scorsa stagione nello Zulte Waregem. La trattativa sarebbe alle battute finali. L'arrivo del giocatore a Bari dovrebbe avvenire nella prossima settimana.

