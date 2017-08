Calciomercato Inter, ufficiale João Cancelo: avrà la maglia numero 7

MILANO - Adesso è ufficiale. João Cancelo è un nuovo calciatore dell'Inter: l'accordo con il Valencia prevede un prestito fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto. Il difensore portoghese ha 23 anni arriva a Milano dopo tre stagioni nella Liga spagnola (91 presenze e quattro gol in partite ufficiali con il Valencia). Cancelo, che è cresciuto nel Benfica, ha già esordito con il Portogallo, la sua nazionale: cinque presenze e tre reti il suo bilancio. Grazie al suo arrivo e a quello di Dalbert dal Nizza, Spalletti completa le fasce. Il giocatore avrà la maglia numero sette, la stessa di Kondogbia. Inter, c'è Cancelo. Sabatini e Ausilio all'allenamento

Ieri, appena sbarcato a Milano, Cancelo ha sostenuto le visite mediche, ottenuto l'idoneità e poi, nel pomeriggio, ha firmato il suo contratto. «Sono felice, forza Inter», sono state le sue parole fuori dalla sede nerazzurra. Tutto fatto anche per Kondogbia, già presentato dal Siviglia: «Cercavo nuove sfide, ora spero di restare qui a lungo». È difficile immaginare un impiego di Cancelo già sabato prossimo con la Roma all'Olimpico. Anche perché prima Spalletti dovrà lavorare con lui, scegliendo se puntarci come terzino o esterno alto.

LE PRIME PAROLE - «L'Inter rappresenta un passo avanti per la mia carriera - ha detto dopo la firma Cancelo - Si tratta di un club storico e spero di crescere qui e contribuire al progetto nerazzurro. Spero di vincere un titolo e di ambientarmi al più presto in A: cercheremo di lottare per lo scudetto. Il mio modo di giocare? Sono uno a cui piace aiutare i compagni e darò tutto per l’Inter. Arrivo con la convinzione di poter far bene e sono pronto per dare il massimo con questa maglia».