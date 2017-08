Howedes alla Juventus, ormai ci siamo

Chi ha speso di più dal 2011. Tre italiane nella Top 10 ROMA - Un difensore, occasione last minute, in grado di ricoprire più ruoli per sistemare il reparto difensivo: è questo il profilo che la Juventus stava cercando sul mercato, è questo l'identikit che corrisponde a Benedikt Howedes, 29 anni, pilastro dello Schalke 04 e nazionale tedesco ora vicinissimo al bianconero. L'accordo sembra ormai fatto, per il suo arrivo alla corte di Allegri ormai mancano solo i dettagli.

COLPO JUVE IN ARRIVO - Dopo una vita passata a difendere i colori biancoblu di Gelsenkirchen, Howedes è deciso a lasciare la Westfalia e il suo cartellino sta per diventare di proprietà della società campione d'Italia (sul giocatore c'era anche l'Inter che però adesso appare superato): la formula del prestito con diritto di riscatto può essere quella giusta per centrare il colpo e rinforzare la rosa di Allegri con il centrale arretrato, in grado di disimpegnarsi con personalità anche sulle fasce.