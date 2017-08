Atalanta, Papu Gomez punge: «Non trattengo nessuno...»

Europa League, le avversarie di Milan, Lazio e Atalanta ai raggi X ROMA - Diverse le cose scritte oggi dal Papu Gomez nella sezione "stories" del proprio profilo Instagram. Il capitano dell'Atalanta, in versione misteriosa, ha sempre, però, lasciato il soggetto sottinteso. Fra le righe, diverse frasi sembrano rivolte al compagno di squadra, attualmente separato in casa, Leonardo Spinazzola. «Io non trattengo nessuno, lascio agli altri la libertà di scegliere se starmi accanto o andar via. Credo che chi vuole esserci c'è», ha scritto l'argentino. «Perdonare per me, vuol dire non portare rancore. Ma la fiducia mi dispiace te la sei giocata», ha aggiunto Gomez. «Puoi giustificarti in tutte le lingue del mondo ma quando qualcuno che ritenevo importante tradisce la mia fiducia si ritrova nel reparto 'dimenticatoio'», ha spiegato ancora il criptico attaccante argentino. (In collaborazione con Italpress)

Spinazzola: «Non fatemi smettere di sognare la Juventus»