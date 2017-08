Diretta Calciomercato: segui tutte le trattative live

1 di 3 Successiva

ROMA - Affari, accordi e trattative. È il penultimo giorno di calciomercato. Il Corriere dello Sport seguirà tutto in tempo reale e vi racconterà ogni movimento last minute. Fino alle 23 del 31 agosto può accadere di tutto. Almeno in Italia. Ma qual è la deadline nel resto d'Europa? La prima a chiudere è la Germania che, come di consueto, chiude i cancelli alle 18. Segue poi lo Stivale (ore 23), alle 23.59 tocca invece a Francia, Inghilterra e Spagna. Non ci si ferma invece in Portogallo, mercato aperto fino al 22 settembre.

MERCATO CHIUSO A INIZIO AGOSTO? - Nel frattempo è arrivata una proposta dalla Premier League. I club inglesi voteranno per chiudere il mercato all'inizio di agosto nella prossima stagione. I presidenti si riuniranno il 7 settembre. Ma non è detto che l'approvazione arrivi: la maggioranza richiesta è di due terzi.

AGGIORNA LA DIRETTA

14.40 - INTER-ARSENAL, DISTANZA MINIMA PER MUSTAFI: A 25 SI CHIUDE

Continua a tenere banco la questione del difensore centrale in casa Inter. Tra le opzioni c'è il giocatore dell'Arsenal, Shkodran Mustafi, arrivato all'Arsenal il 30 agosto 2016 per 42 milioni di euro. L'Inter, grazie anche alla cessione di Jovetic (ieri il Monaco ha ufficializzato l'affare), ha messo sul tavolo un'offerta di 22 milioni di euro (prestito oneroso con riscatto obbligatorio) ma la società inglese non è disposta a lasciarlo partire per meno di 25 milioni. La distanza è minima. Chissà se si possa arrivare ad un accordo prima della fine del calciomercato.

14.10 - LAZIO, COLPO A SORPRESA: ECCO NANI PER IL DOPO KEITA

Colpo a sorpresa per la Lazio. Lotito e Tare hanno individuato il sostituto di Keita, ceduto al Monaco per 30 milioni di euro: Nani, attualmente un giocatore del Valencia. La Lazio sta cercando un profilo esperto e, per questo motivo, è andata dritta verso l'ex esterno del Manchester United dove, nel suo primo anno ha vinto sia la Premier League sia la Champions League. Per di più si è anche lauretato campione d'Europa (2006) con la Nazionale portoghese dopo la vittoria in finale sulla Francia padrona di casa per 1-0.

13.30 - L'AGENTE DI BERARDI: «È IL GIOCATORE GIUSTO PER IL NAPOLI»

Domenico Berardi-Napoli, un matrimonio che si può fare. La conferma è arrivata dall'agente del giocatore del sassuolo, Beppe Galli, ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete": «Mi auguro che possa concludersi l’operazione, sarebbe il giocatore giusto per il Napoli».

13.00 - TORINO-BARCELLONA, C'È L'ACCORDO PER MUNIR

È quasi conclusa la trattativa che porta Munir al Torino. Il club granata - come riporta "Sport" - avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in Italia, cercato anche dalla Roma come alternativa a Mahrez e Schick. Non c'è ancora il sì del giocatore del Barcellona anche se desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

12.40 - INTER, PERISIC PRONTO AL RINNOVO

Dall'offerta del Manchester United (45 milioni di euro più 6 di bonus) al rinnovo con l'Inter. L'estate abbastanza travagliata di Perisic sembra ormai finita. Dopo essere diventato indispensabile nello scacchiere tattico di Spalletti, la società nerazzurra è pronta a legarsi con l'esterno croato. A confermare il tutto ci ha pensato Ante Cacic, ct della Nazionale croata, in conferenza stampa in vista del match contro Kosovo e Turchia: «Perisic è molto contento dell’Inter, Luciano Spalletti lo apprezza molto e stanno preparando un nuovo contratto» ha concluso. Perisic guadagnerà quasi 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.