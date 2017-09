Dalla Spagna: «Coutinho non giocherà in Champions con il Liverpool»

ROMA - Autoescludersi dalla Champions per realizzare il sogno di giocare con la maglia del Barcellona al Camp Nou. Philippe Coutinho non si è ancora arreso e spera di poter volare quanto prima in Spagna dopo la trattativa fallita questa estate fra il Liverpool e i blaugrana. La scelta dei Reds di rinunciare ad una vagonata di milioni di euro per il campione brasiliano non è andata giù al ragazzo che, dopo le lacrime versate per il fallito trasferimento, ha pronta una nuova strategia per uscire dai piani del suo club attuale e convincere Klopp a cederlo. Secondo Sport Coutinho avrebbe deciso di esludersi dalla lista Champions rifiutandosi di scendere in campo nella massima competizione europea, una strategia chiara per essere poi eleggibile per i blaugrana da gennaio in poi. Una scelta estrema che di sicuro, qualora dovesse realizzarsi, non farà piacere al tecnico Klopp.