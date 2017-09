Psg, non solo Neymar: blindato fino al 2020 l'enfant prodige Kays Ruiz

PARIGI - Non solo Neymar. Il Psg sta pensando anche al futuro e così ha blindato fino al 2020 la stella Kays Ruiz, enfant prodige di Lione nel giro delle nazionali giovanili francesi. Il Barcellona lo aveva inserito nella Masia all'età di 7 anni, ma il Psg nel 2015 è riusciuto a riportarlo in Francia e per precauzione ora gli ha fatto firmare un accordo fino al 2020. Non si tratta di un contratto professionistico ma di una sorta di apprendistato. Una piccola stella che può crescere all'ombra di Neymar.