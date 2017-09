Calciomercato Milan, Suso rinnova fino al 2022. Adeguamento per Cutrone

MILANO - Il Milan blinda Suso fino al 2022. Lo comunica lo stesso club tramite il proprio account Twitter. Il giocatore ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2022.

PIACE A MONTELLA - La firma dello spagnolo farà sicuramente piacere al tecnico rossonero Vincenzo Montella che lo ha sempre reputato un «giocatore fondamentale, spesso risolutivo». Il rinnovo era nell'aria considerando le prestazione nella scorsa stagione dove ha giocato 34 volte, segnando 7 gol, che per un giocatore di movimento non sono male.

LE CIFRE DEL RINNOVO - Il fantasista iberico ha firmato un quinquennale da 3 milioni di euro, a cui andranno aggiunti alcuni bonus relativi al numero di gol e di assist e ai traguardi di squadra.

#ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2022 il contratto economico di @suso30oficial pic.twitter.com/4ONG4HEJgQ — AC Milan (@acmilan) 25 settembre 2017

Ma le notizie in casa rossonera non finiscono qui: sempre tramite il proprio account Twitter ufficiale il MIlan ha comunicato l'adeguamento contrattuale per Patrick Cutrone, uno dei più positivi in questo inizio di stagione.